Lõuna-Eestis on elektrita üle 4200 kliendi

Kõige rohkem on elektrita majapidamisi Viljandimaal (ligikaudu 2100), Jõgevamaal (640) ja Tartumaal (570). Rikkeid on põhjustanud raske lumi, mis on murdnud liinidele puid. «Kahjuks on rikked parandamiseks raske iseloomuga – samale liinile on murdunud eri kohtadest 3-4 puud ja ühel liinil vooluühenduse taastamine võtab aega 4-6 tundi,» ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse vanemspetsialist Kalle Orro.