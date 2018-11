Küsi palka: tööandja on valmis seda tõstma

«Värskest uuringust selgus, et viimasel poolaastal on põhipalkasid tõstnud tunduvalt enam organisatsioone, kui seda kevadel planeeris. Pool aastat tagasi kavandas palgatõusu alla veerandi (23%) tööandjatest, tegelikkuses tõusid palgad aga ligi pooltes (48%) organisatsioonides,» kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. «Tööandjad lähtuvad töötasude muutmisel või muutmata jätmisel eelkõige organisatsiooni majandustulemustest, aga oluline tegur on ka tihe konkurents töötajate pärast. Põhipalgad on muutunud rohkem just neis ettevõtetes, kus tööjõupuudust teravamalt tunnetatakse. Lisaks põhipalkadele on mitmed organisatsioonid muutnud viimastel aastatel ka lisatasude süsteeme ja soodustuste pakette,» lisas Kadri Seeder.