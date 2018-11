Eesti esimesed pakkimiskunstnike meistrivõistlused otsivad osalejaid

Rahva Raamatu turundusjuht Ingrid Karelli sõnul ei ole kingitused olulisel kohal mitte ainult jõulude ajal vaid ka sünnipäeval, sõbrapäeval, kool lõpetamise puhul aga ka muude sündmuste puhul. «Iga kingitus olenemata selle rahalisest väärtusest on oluline, kui see on tehtud südamest. Ent nagu kingituse sisugi, on oluline väline vorm» märkis ta ja lisas, et teinekord on imeline pakend selline, et kingitust justkui ei raatsikski lahti teha. «Oleme veendunud, et kingituste pakkimine on kunst, ning pakkimiskunstnikud peaksid suurema tähelepanu osaliseks saama.»