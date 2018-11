Swedbank kolib Räpinas asuva ülikõrge automaadi ümber

«Palume veel kord Räpina elanikelt vabandust tekkinud ebamugavuste pärast. Koostöös vallavalitsusega oleme leidnud sularahaautomaadile uue asukoha,» sõnas Petter. «Kolmapäeval, 31. oktoobril paigaldame automaadi aadressile Kooli 19. Tegemist on hästi ligipääsetava kohaga ning loodame, et klientidel on edaspidi mugav sularahaautomaati kasutada.»