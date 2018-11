Palgatõus võib viia selleni, et kaotad oma töökoha

Selleks, et töökohad alles jääks, peavad inimesed Aroni sõnul olema valmis end arendama, et mingit targemat tööd teha. Üldiselt saab tehnoloogiasse investeerides inimeste osa tootmises vähendada. Seega töökohti jääb vähemaks ja allesjäänud töökohad nõuavad teistsugust kvalifikatsiooni.

Postimees kirjutas täna, et ettevõtjad on valmis palku tõstma. Loe lähemalt artiklist «Küsi palka: tööandja on valmis seda tõstma».