Lugeja küsib: miks Elroni piletimüügisüsteem lonkab?

«Tahtsin osta päev enne rongiga Tallinnasse sõitmist I klassi pileti, kuid veebis ma seda teha ei saanud. Järgmisel päeval, tund enne rongi väljumist läksin Tartu rongijaama kohapeale, et pilet osta, kuid seal öeldi, et I klassi pileteid pole võimalik osta. Ostsin tavapileti. Rongis aga selgus, et vaid 50 protsenti I klassi piletitest oli välja müüdud ning selleks, et I klassi piletit saada, pidin ma juurde maksma, makstes lõpuks rohkem, kui oleks internetist ostes pidanud maksma. Miks on Elronil I klassi piletite müügiga selline süsteem?» soovis lugeja teada.