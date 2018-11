Lugeja küsib: kas ja miks on valget värvi autod odavamad?

Vastab Nordauto tegevjuht Priit Ärmpalu:

«Tegelikult on nii, et aastaid tagasi tuli Euroopast meile see tendents, kus kallimate autode värv on valge. Just valge värv oli popim ja kallim. Eks valge värv teeb auto suuremaks ja kui auto on puhas, siis ta näeb ka parem välja. Ühesõnaga teatud mudelite puhul on valge värv just nõutum ja auto ka natuke kallim.

Küll aga on teatud markide ja mudelite puhul valge värv tõesti probleem. Seda eriti odavamate markide ja mudelite (n-ö rahvaauto) puhul. Põhjus on see, et neid autosid ostavad firmad ühiskasutusse, lisaks ka taksofirmad ja järelturul annab see tunda. Üldjuhul on need autod lihtsama varustusega, keskmiselt suurema läbisõiduga ning võib-olla pole ka seisukord nii hea.

Kui aga keegi üritab nüüd sellist isiklikku autot müüa, mis pole küll nii suure läbisõiduga ning on võib-olla parema varustusega, siis massis kaob see ära ja seda autot kiputakse võrdlema teiste sarnastega, mis omakorda on hinnasurveks ja seetõttu võib võtta ka kauem aega maha müüa.

Seega on valgete autodega nii, et teatud markide ja mudelite puhul on valge värv eelistatud, võib olla isegi natuke kallim ja müügiga pole ka raske, samas kui teatud markide ja mudelite puhul on vastupidi.