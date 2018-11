Gaspar Šabadi vastus Britt Järvetile: sisuks ei olnud tulevikku vaatav arvumusavaldus, vaid hoopis ood paigalseisule

Sõnum oli selge – Eestis on kõik hästi ja midagi muutma ei pea! Tehtud avaldus tähendas vastuseisu sisulisele arutelule, mida kõrgharidusmaastik tungivalt vajab. Olgugi et nii nagu inimene, õpib ka riik terve elu. Erinevate valitsuste tehtud otsused, asjatundjate soovitused ja välisriikide praktika on kõik siinkohal abiks. Tooks teile välja kolm anglofoonset lähenemist.

The Land Down Under

Alustan Austraaliast, mille õppetoetuse süsteem on keeruline, kuid huvitav. Õpilastel on võimalik taotleda Austraalia Ühenduse toetatud õppekohta (Commonwealth supported place). Kusjuures taotluse esitamine on võimaldatud lisaks austraallastele ka Uus-Meremaa ja Austraalia elamisluba omavatele abiturientidele. Toetatud õppekohtade plaani alusel katab Austraalia valitsus osaliselt riiklikes ülikoolides läbitavate ainepunktide maksumuse. Ülejäänu tuleb maksta tudengitel ja tasumisele kuuluva protsendi määravad ülikoolid.

Toetatud õppkohad kehtivad ka kindlatele riikliku tähtsusega ametikohtadele eraülikoolides, näiteks õenduses või pedagoogikas. Riigipoolse toetatud õppekoha saamise tingimus on, et õpilase omaosalus on tasutud enne õppeaasta algust.

Õpilase kulule jääv omaosaluse summa on jagatud kolme kategooriasse ja võib vastavalt kursusele varieeruda 6444 – 10 754 dollari vahel aastas. See õppetasu võib õpilane maksta omast taskust või kasutades tabavalt nimetatud HELP (Higher Education Loan Programme) õppelaenu programmi, mida administreerivad ühiselt Austraalia maksuamet ja haridusministeerium. HELP-õppelaenu programm jaguneb omakorda kaheks:

HECS-HELP õppetoetuse tingimused on võrdlemisi lihtsad ja kättesaadavad valdavale enamikule õpilastest. Eelduseks on, et oled täiskoormusega õppes ja saad toetust toetatud õppekoha skeemi (CSP) alusel.

FEE-HELP selles programmis osalemiseks peab tudeng olema läbinud vähemalt 50 protsenti varasematest FEE-HELPi rahastatud õpingute kursustest. Programm on suunatud eraülikoolidele ja avatud õppes käivatele tudengitele ja seetõttu on ka tingimused mõnevõrra keerukamad.

Tuleb täheldada, et riiklik õppelaenu süsteem on arvestatav kulutus. 2016. aastaks oli Austraalia valitsusele õppelaenudest kogunenud maksuvõlg 60 miljardit dollari ja prognoositavaks laenude suuruseks 2026. aastal on 180 miljardi dollari. Laenude kogusumma kontrolli all hoidmiseks jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril Austraalia Liberaalide kehtestatud piirmäär, mille alusel on lubatud enamikus teaduskondades kuni 104 440 dollari suurune võlg (150 000 dollarit arsti- ja veterinaarteaduskonnas) inimese kohta.

Keep Calm and Carry On

Ühendkuningriigis on tudengitel võimalik riigi haridusministeeriumi poolt rahastatud sihtasutuse Student Finance UK kaudu igal aastal taotleda kuni 9250 naela õppemaksumuse ja kuni 9963 naela elamiskulude katteks.

Student Finance UK vastutusalaks on laenude väljastamise ja korjamise protsess. Mõningate tingimustega kehtib praegu sama võimalus ka Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit õpilastel. Kui õppelaen on kõigile Euroopa kodanikele avatud, siis elamiskulude lisaavaldus eeldab vähemalt viieaastast elamist Ühendkuningriigis.