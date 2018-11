Hoiatus: liikvel on Ryanairi petukampaania

Esiteks Ryanairi kodulehelt, kus selgub, et selle kampaania kohta ei ole ühtegi märget. Teiseks võib küsida firma kontaktnumbrilt infot. Ka selle tegi üks pakkumisest huvitatud inimene ära ja vastuseks sai, et Ryanair ei tea sellest kampaaniast midagi.

Kolmandaks tasub kontrollida lehe ajalugu Whois baasist, mis annab tulemuseks, et leht loodi kolm päeva tagasi ja on seotud Panamaga. Ryanairi kodulehe järgi asub peakorter Iirimaal, seega kampaanialehe viimine Panamasse oleks üsna kummaline otsus.

Neljandaks võib guugeldada «Ryanair scam» märksõna ning otsingu tulemusse tuleb mitmeid teateid taolisest skeemist. Eks neid ohumärke on veelgi, kuid usun, et enamasti nendest sammudest piisab petuskeemi avastamiseks. Mis antud juhul on oht? Krediitkaardiandmete edastamine võib kaasa tuua selle, et kaardi omanik jääb enda rahast ilma.»