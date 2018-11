Kaupmeeste plaan kaubakastidele standard kehtestada paneb tootjad muretsema

«See tähendab suurt kütusekulu, laopinnakulu, tööjõukulu,» sõnas ta ja lisas, et kui arvestada seda, et marginaalid on madalad, on vaja otsida kohti, kus tarneahelat efektiivsemaks teha, ja see on koht, kust on võimalik saada väga suurt ressursisäästu.