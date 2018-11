Video ja galerii: Tallinnas Solarise kaubanduskeskuse laest tilkus pruuni löga alla

Postimehe lugeja kirjeldas, kuidas keskuses olid torud katki läinud ja on suur solgivee uputus. «See on Duglas ja NS kinga vahelisel alal. Torud laes on katki ja pruuni vedelikku pritsis alla. Solgivesi lihtsalt tilkus. Eile haises terve päev, täna haiseb ka,» kirjeldas ta keskuses valitsevat olukorda.

«Täna ei haise enam nii palju, aga eile oli raske hingata,» ütles tallinlane.

Sündmuskohal käinud Postimehe fotograaf Madis Sinivee rääkis, et keskuses viibivad inimesed hoiavad käega ninast kinni, et haisu mitte tunda. «Esimeselt korruselt kuni parklakorruseni välja on seda pruuni löga näha,» ütles Sinivee.