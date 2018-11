Tarbijakaitseamet noomis karmilt sidefirmasid

Tarbijakaitseamet tuvastas Elisa, Tele2 ja Telia suhtes läbiviidud järelevalvemenetluste käigus, et ettevõtjad ei anna tarbijatele piisavalt lepingueelset teavet laevadel ja sadamates satelliitvõrku sattumise ja piiriäärsetel aladel naaberriigi sideoperaatori võrku sattumise võimalusest ning mida selliste olukordade vältimiseks ette võtta. Lisaks ei teavitatud tarbijaid sellest, et rändluses andmeside kasutamise täielikuks vältimiseks tuleb mobiiltelefoni seadetest andmeside välja lülitada.

Sideoperaator teavitab võrgu vahetumisel SMSiga hindadest, kuid sideoperaatoril on ka kohustus tagada, et tarbija saaks lepingu sõlmimise eelselt kasutatava teenuse ja teenuse tasude kohta piisavalt teavet viisil, mis aitab mõista teenuse kasutuse rahalisi tagajärgi.

Amet selgitab, et maapealsed mobiilsidevõrgud ei levi laevadel ja lennukites, kus osutatakse mobiilsideteenust satelliitvõrgu kaudu. Rändlusteenuse kasutamine satelliitvõrgu vahendusel on tunduvalt kallim tavapärastest rändlusteenuste hindadest, mistõttu tasub mobiiltelefoni kasutamist vältida reisides laeva või lennukiga ning kasutada vaid kriitilise vajaduse puhul, seejuures arvestades kõrgema hinnaga. Lisaks tuleb olla tähelepanelik mobiiltelefoni kasutamisel sadamates, kus telefon võib samuti sattuda satelliitvõrku. Piiriäärsetel aladel reisides tasub ettevaatlik olla eriti siis, kui naaberriigis rändlusteenuste regulatsioon ei kohaldu.

Sellistes kohtades reisides on soovitatav keelata mobiiltelefonis automaatne võrguvalik ja valida võrk käsitsi, nii ei satu telefon ootamatult soovimatusse võrku. Ise mobiilivõrku valides tasub teada, et mobiiltelefon näitab kõiki võrke, kel antud asukohas levi on. Amet soovitab vajadusel oma sideoperaatori veebilehelt uurida, milliste operaatoritega konkreetses riigis koostööd tehakse, et valida õige võrk.