Eesti Energia korraldab 30 000-eurose fondiga konkursi

Eesti Energia konkursile Enefit Idea Hub – The Pitch oodatakse ideid kahes valdkonnas – tark võrk ja nutikad kliendilahendused, teatas ettevõte. Konkursile oodatakse osalema ülikoole ja iduettevõtteid Eestist, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust ja Poolast – need on turud, kus on Eesti Energia esindatud. Konkursi auhinnafond on 30 000 eurot.