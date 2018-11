Panga juht: Tallinna noormehed vanuses 20–24 aastat on süüdimatu põlvkond

«Nad saavad aru, mida laen tähendab, aga kui neile öelda, et jäite võlgu, siis kostavad nad: ahah! Meil on veel riskantseid segmente, näiteks Lõuna-Eestis, kus töötuse määr on kõrge,» lisas Rink.

Üldiselt on aga laenamine Eestis väikese riskiga. «Meie laenukahjud on olematud. Otsime laenulepingutest luubiga riske, aga me ei leia,» ütles Rink. «Ma ei usu, et lähiaastail tuleb, sest kuigi anname laenu kõvasti välja, on laenuprojektid korralikult hinnatud.»