Külmad ilmad ukse taga: kontrolli, kas sinu auto on talve tulekuks valmis

Akna puhastamisel mõtle paar sammu ette. Ja ära lõhu!

Talvehommikuti käib kortermajade parklates kõvem ragistamine, sest öö jooksul alla tulnud sademed on soojale esiklaasile jäätunud. Hooliv autoomanik kasutab kaabitsat minimaalselt, sest kraapimine rikub tuuleklaasi ja see omakorda vähendab nähtavust.

Mõistlik on oodata, kuni ventilatsioonisüsteem jää sulatab ja see siis harjaga ära pühkida. Või kasutada toetuseks erinevaid jääsulatusaerosoole ehk de-icererid (hoia seda toas, mitte autos!). Klaasipuhastajate seisukohalt on surmav nende kasutamine jää ja jäätunud lume pühkimisel.

Salongi piisav soojendamine ja ventileerimine on vajalik ka selleks, et ei tekiks aknale aur. Ohtlikult tihti näeb linnapildis „tankijuhte“, kellel on puhtad vaid kitsukesed „laskeavad“ kas siis alles sulava jää või salongist tekkinud auru tõttu.

Kui ventilaator puhub, ei tähenda see, et sellest kasu on

Talve hakul tuleks veenduda ka selles, et ventilatsiooniseade toimib ning salongiõhufilter on puhas. See tagab salongis puhta õhu ning jalatsite ja riietega sissetuleva niiskuse kuivatamise.

Eelsoojendi on tõhus ja sõltuvust tekitav abimees

Rahvatarkus ütleb, et kes korra eelsoojendit proovinud, see ilma elada enam ei saa. Järelturul müüakse nii kütuse (ja seega ka aku) baasil töötavaid eelsoojendeid kui ka 240V vooluvõrgust toimivaid seadmeid. Esimese puhul kaasneb täiendav koormus akule, teisega on tarvis ühendamist vooluvõrku, kuid nende kasutamine muudab elu märgatavalt mugavamaks.

Eelsoojendit võiks hakata kasutama juba siis, kui temperatuur langeb alla 10 kraadi, et toetada mootori jaoks kergemat käivitumist. Ehk septembrist aprillini. Ka sooja autosse on siis juba üsna mõnus istuda. Vooluvõrgust töötavate eelsoojendite kolmas pluss on võimalus laadida 12V akut.

Asjade transport katusel peab olema teadlik

Kui sa oled katuseraami korra paigaldanud, ei tähenda, et see oleks igavene. Kui suve jooksul on jalgrattaid edasi-tagasi tõstetud, peaks sügisel kindlasti kontrollima, et kinnitused oleks korralikult fikseeritud ja lukud toimivad.

Talvel katuseboksi kasutades tuleks see maha võtta siis, kui on teada, et nüüd mõnda aega sellel kasutust pole. Boksi tõttu ei pruugi auto mahtuda mõnda maa-alusesse parklasse, jääda pesula ukse taha ning kõige tipuks kulutab see täiendava tuuletakistuse tõttu eeskätt maanteesõidul kütust.

Unusta kummimatid. Tekstiil on õige valik!

Kasutades autot tavasõitudeks, ei ole kummimatte üldse tarvis. Nendele võiks mõelda siis, kui müttad maastikul. Tekstiilmatt imab jalgadega toodud lume ja vee endasse ning kuivatab välja. Kummimatile tekib esmalt loik ja siis jää, sulades määrib see jalatsid ja püksid.

Öökülm ei hüüa tulles – klaasipesuvedelik vaheta välja aegsasti!

Talvise klaasipesuvedeliku võiks autosse kallata juba septembris, sest puulehtede värvumisega samal ajal kipuvad ka ööd krõbedaks. Hobiautodesse ei tohiks suviseid vedelikke üldse panna. Jahutusvedelikuga kasutaja üldiselt ise kokku ei puutu, kuid hoolduses käies peaks ta veenduma, et selle külmakindlust kontrollitakse.

Uksetihendite parim hooldus on vesi ja seep

Kinnikülmunud uksetihendid on üsna tavaline nähtus. Selle vastu aitab vesi ja seep. Aja jooksul koguneb tihenditele mustust, selle külge ja vahele ka niiskust. Kõige selle tulemusena avastadki ühel hetkel, et uks külmaga lahti ei tule. Erinevate määrete kasutamine soodustab mustumist, sest salvestavad igasugu peenikese sodi endasse. Kui oled puhastamise käigus märganud uksetihendit, mis on praguline või puudu, siis lase see vahetada uue vastu ja ära peta ennast.

Päikseprillid hoia autos aastaringselt

Suvel, kui päike käib kõrgelt, aga on ere, on päikseprillid üsna loomulik valik. Veel olulisem on neid kasutada talvel, kui päike käib madalalt, sest püsib kokkuvõtte isegi pikemat aega kõrgusel, mis autojuhti häirida võib. Kui klaas on ka kraabitud ja määrdunud, on valmis eriti kehv komplekt. Seepärast ära kogu ka päiksesirmi taha pabereid või muud sodi. Sul läheb sirmi vaja!

Ja veel – lukuõli asukoht on toas.