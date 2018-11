Saarlasi häirib Swedbanki automaatide jäikus

Üsna sageli tuleb kurtjate sõnul ette olukordi, kus automaati sisestatud rahasumma ja rahaautomaadi kuvaril kirjas olev number ei ole omavahel vastavuses, seejuures näitab automaat rahanumbrit reeglina panga kasuks ja rahasisestaja kahjuks, vahendab Meie Maa. Inimesed on sularaha Swedbanki automaatidesse sisestades läinud isegi niikaugele, et filmivad kogu protsessi, et tekkinud probleemide korral oleks tõend n-ö varnast võtta.