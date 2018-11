Ära hoia toidukilet köögikapis, selle koht on mujal

Toidukile kleepuvus on üks põhjus, miks see on nii armastatud kui ka vihatud, vahendab today.com. Kilega on hea säilitamiseks ära pakendada toidujäägid, kuid selle lahti rullimine võib võtta aega, sest kile kleepub iseenda külge. Selleks, et seda aga vältida, tuleks hoida toidukilerulli külmkapis.

Kuidas see toimib? Suurem osa toidukilesid on valmistatud polüetüleenist, kõige levinum plast, mida leidub nii toidukilekottides kui isegi kuulivestides. Toidukiles olevad polümeerid asetsevad üksteisele väga ligidal ja on loomupäraselt kleepuvad, lisaks lisavad ka tootjad kilele liimi, et muuta see veelgi kleepuvamaks. Ajakirja The Kitchn andmetel aitab madalam temperatuur vähendada toidukile kleepuvust molekulaarsetel põhjustel.