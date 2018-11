Eesti suurim automüüja: rehvivahetuse järjekorrad on hetkel kaks nädalat

Amserv Grupi järelteeninduse juhi Ahti Aasala sõnul alustas Amserv juba oktoobrikuu alguses oma püsiklientide läbihelistamist, et koos leida sobivaim aeg rehvivahetuseks. Täna on Amservi esindustes rehvivahetuse järjekorrad ligi kaks nädalat, ent näiteks Mustamäe linnaosa teenindavas Sõpruse esinduses on järjekorrad juba kasvanud kolme nädalani.