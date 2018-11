WRC-rallist inspireeritud rehvid teevad igapäevasõitja elu turvalisemaks ja mugavamaks

Erinevate kiirendus- ja pidurdustestide tulemused näitasid, et uudne turvisemuster ja rehvide 250 naastu teevad Michelin X-Ice North 4 rehvidest kõigi võistluste võitja. Spetsiaalne rehvimuster võimaldab kasutada väga suurel arvul naaste nii turvisemustri keskel kui ka külgedel. Terasnaastud on paigutatud matemaatilise algoritmi arvutuste põhjal 22 paralleelsesse ritta nii, et neil oleks jäisel teel maksimaalne kasutegur, minimaliseerides samal ajal mürataset.