Kontrolli on kutsutud Toyota Avensise, Corolla, Corolla Verso ja Yarise mudelid, mis on toodetud alatest 2001. aastast kuni 2007. aasta maini, vahendab yle.fi.

Soomes on kutsutud turvakontrolli 45 000 autot, Eestis 3000. Toyota Baltic AS pressiesindaja Liisi Kõivumägi sõnul viiakse läbi kontroll ja hoolduskampaania. «Toyota edasimüüjad võtavad omanikega ühendust ja lepivad kokku hooldusaja,» sõnas ta ja lisas, et nende kodulehel on olemas ka LINK, kus omanik saab kontrollida, kas tema auto kuulub hoolduskampaaniasse. «Ka Soomest hangitud Toyota sõidukid on oodatud meie esindusse,» märkis Kõivumägi.