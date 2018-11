Postimees katsetab: millise pilditöötlusäpiga kõige ägedamaid pilte saab

Järjekordne päikeseloojangu pilt ärkab justkui iseenesest ellu, kui õiget rakendust kasutada. Vastu valgust tehtud fotol olevad näod selgenevad õigeid nuppe keerates. Igavast hallist taevast saab maailmalõppu kuulutav taevalaotus. Kui varem tuli ilusate ja kvaliteetsete piltide saamiseks fotograafiga ühendust võtta, siis nüüd piisab vaid oma nutitelefonile õigete rakenduste tõmbamisest.

Kohustuslik Instagrami-pilt lemmikloomaga. FOTO: PM Tarbija

Kui oled minusugune kunsti-ja tehnikakauge inimene, siis ootad pilditöötlusprogrammilt lihtsust ja selgust. Sellist «filter peale ja käib kah» kiiret võimalust. Erilisi kellasid ja vilesid pole vaja, kleepse ma piltidele peale ei kleebi ja raame ümber pildi ka ei soovi panna. Lihtne ja puhas photoshop. Selleks, et kõige mugavam pilditöötlusäpp leida, võrdlesin AppStore'is esikohal olevaid rakendusi, mis iga Instagrami-kasutaja telefonis olemas peaks olema.

Adobe lightroom CC

Sõelale jäi kolm rakendust, kuigi tegelikult oli rakendusi hulga rohkem, aga suurem osa neist on tasulised. Valiku tegemisele aitas kaasa ka kiire guugeldamine, milliseid pilditöötlusprogramme teised portaalid soovitavad.

Snapseed

Google’i välja töötatud rakendus on küllaltki lihtne. Erinevalt teistest ei tule selle kasutamiseks eraldi kasutajat luua või rakendust Facebooki/Google’i kasutajaga ühendada.

Äpis on väga palju on vidinaid, mis aitavad pilti käsitsi parandada (nt heledust muuta, suurust lõigata ja nurka korrigeerida). Eriti meeldib mulle käsitsi töötlemise nuppude juures perspective-nupp, mis viltu tehtud pildi mitte ainult horisondi suhtes sirgeks keerab, vaid ka kaamera ja pildistatava objekti vahelise nurga ideaalseks muudab.

Lasnamäel asuv maja pilvisel päeval. FOTO: Maria Joost/Postimees

Käsitsi pildi töötlemine muidugi eeldab, et inimesel on silma või vähemalt ettekujutust, mida ta oma pildilt saada tahab. Minusugusele teeb aga head meelt asjaolu, et rakenduses on hulganisti filtreid, mis kas sinu eest kunstilise töö ära teevad või lihtsalt mõne efekti lisavad.

Spanseedis saab valida lisaks tavapärastele portrait-, smooth-, pop-filtritele ka erineva temaatikaga filtreid – näiteks on retroluxi filtriga võimalik oma pilt 13 eri viisil retrohõngulisemaks teha. Isiklikult leian, et need filtrid meenutavad natukene Instagrami algusaegade filtreid ja on oma aja üsna ära elanud, aga eks see on maitse asi.

Positiivne on ka see, et erinevalt ülejäänud kahest rakendusest on Snapseedis võimalik fotole tekst lisada 38 erinevas kirjastiilis.

VSCO

Enne VSCO kasutamist tuleb endale luua kasutaja. Seda ilmselt seetõttu, et kuigi VSCO rakenduse allalaadimine on tasuta, siis rakenduse sees on võimalik oma kasutajale osta juurde kas lisavidinaid või teha end üldse premium-kasutajaks (VSCO X).