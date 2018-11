Lugeja küsib: kas külmade ilmadega tööd tehes peaksin tööandjalt soojemad riided saama?

«Ilmastikutingimused võivad kahjustada töötaja tervist ja seetõttu on riietusel töövõime säilitamisel oluline osa. Tööandja on kohustatud oma kulul andma töötajale sobiva tööriietuse vastavalt ilmastikutingimustele.

Tööriietus tuleb valida vastavalt konkreetse töö iseloomule. Arvestada tuleb, kas töö on füüsiliselt aktiivne, passiivne või tegevused vahelduvad. Tuleb mõelda sellele, et tööriided oleksid ilmastikukindlad, näiteks vihma- ja tuulekindlad. Sooja aitab hoida kihiline riietus ja kihte lisades või vähendades on võimalik temperatuuri reguleerida.