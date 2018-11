Käärid juuksuriäris: lõikuste ja soengute hinnad erinevad mitu korda

30-aastase staažiga juuksur-koolitaja ja Duglase salongide ning Duglas Education asutaja Ly Duglase sõnul on turul väga palju erinevaid juuksureid ja salonge, mistap on kliendil väga raske orienteeruda, millist teenust, salongi või teenindajat valida, et saada just enda soovile vastav ja õiglase hinnatasemega teenus. Meeste juukselõikuse hind võib tema sõnul kõikuda vahemikus viis kuni 50 eurot.