Facebookis reklaamitakse eestlastele võltspoode: kuidas aru saada, et sind üritatakse petta?

Internetis osteldes ei tasu minetada kainet talupojamõistust, et kui miski tundub liiga hea, et olla tõsi, siis tõenäoliselt ta seda ka on.

Viimasel ajal on Facebooki reklaamides eestlastele avanenud uskumatult head pakkumised, näiteks lihtsalõikeline ja efektne kleit, mis varem maksis 50 dollarit, on alla hinnatud kahe dollari peale või koerapesa, mis just maksis 55 dollarit, on just nüüd saadaval viie dollariga.