Uus seadus paneks majapidamised ka pakendijäätmeid eraldi koguma

Keskkonnaministeerium tahab panna kodumajapidamised ka pakendijäätmeid liigiti koguma, et saavutada pikaajaline kohustuseks võetud eesmärk 50 protsenti jäätmetest ringlusse võtta, vahendab ERR.

«Kui praegu käib tagatisrahata pakendijäätmete kogumine avalikus ruumis olevate pakendikonteinerite abil, siis ettepaneku jõustumisel antaks pakendijäätmeid ära seal, kus praegu muid olmejäätmeid,» selgitas keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Kaupo Heinma ning lisas, et see tähendaks, et prügi tekitajad peavad pakendijäätmed ise eraldi kokku koguma ja prügivedajale üle andma.