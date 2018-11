Nõmme ja Pae-Ülemiste elanikud peavad leidma uue prügivedaja

«Alatest 5. novembrist on senised lepingud kehtetud ja Tallinna jäätmekeskuse sõlmitud lepingut ei saa meie enam kahjuks täita, mis tähendab, et tekkinud on vabaturu olukord,» ütles keskuse pressiesindaja BNS-ile.

Seni Tallinna jäätmekeskuse kaudu veoteenust osutanud Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS on seejuures kinnitanud, et on nõus veoteenuse osutamist jätkama sama hinnakirja alusel ning samadel tingimustel nagu seda tegi seni Tallinna Jäätmekeskus. Veoteenust osutavad samas teiste seas ka Ragn-Sells AS, Eesti Keskkonnateenused AS, Osaühing EKOVIR, Radix Hoolduse OÜ.