Mille poolest erineb Ülemistele rajatav T1 Mall of Tallinn seal olevast Ülemiste keskusest?

Kahte hiigelkeskust lahutab teineteisest raudtee. Kuna nii T1 kui ka uuendatud Ülemiste keskusesse tuleb kino, suur lasteala ja hulganisti poode, siis ei pruugi tavaklient neil kahel suurel keskusel vahet teha. Ülemiste keskuse direktori sõnul on erinevused aga pigem fundamentaalsed.

«Ega ükski keskus ei ole ühesugune,» sõnas Guido Pärnits. «Mis nüüd eristab T1 Ülemistest, on n-ö rentnike kooslused, millised kauplused seal on.» Pärnitsa sõnul mängib väga palju rolli rentnike kooslus ja paigutus. Kõik uued kauplused ei pruugi tarbijate südameid võita ja väga oluline on ka rentnike omavaheline üksteise täiendamine ja sobivus.

Lisaks tavapärastele riide- ja jalanõupoodidele on mõlemad keskused suure rõhu pannud ka meelelahutusele ja vaba aja veetmisele. «Me oleme mõlemad sellised kolmanda generatsiooni kaubanduskeskuse esindajad, kus on väga palju rõhku pandud just ostlemisvälisele tegevusele,» sõnas Pärnits. «Ma ei pea siin silmas ainult makstavat meelelahutust nagu nt kino, vaid mõtlen, et ka üldalad on disainitud selliseks, kus inimestel on mõnus olla.»

Ka T1 Mall of Tallinnale kommunikatsiooni tegeva Rasmus Kagge sõnul on uue kaubanduskeskuse üks põhimõtteid see, et inimene tunneks end seal justkui linnaruumis. «Jalutades mööda tänavaid ja parke; puhates, nautides häid restorane, kohtudes sõpradega, lugedes raamatud,» loetles ta.

Kui Ülemiste keskus on ehitatud suhteliselt laiaks, siis T1 kõrgub hoopis taevasse. Uue keskuse tipus hakkab kõrguma vaateratas. «T1 MOT (T1 Mall of Tallinn – toim) katusele kerkib 27 soojustatud gondliga ainulaadne vaateratas Euroopas, mille tipp ulatub merepinnast 120 meetri kõrgusele. See on atraktsioon, millesarnaseid on maailmas vaid viis ja needki kõik Aasias,» tõi Kagge näiteks ja lisas, et T1s on ka kauplustel ja koridoridel kõrged laed ja vaateaknad ning kolm hiigelsuurt aatriumi, millest kaks kõrguvad läbi nelja korruse ja toovad läbi suurte klaaskuplite keskusesse päikese, loovad tunde, et viibitakse tänaval või pargis.

Mõlemasse keskusesse tuleb ka kino – Ülemiste keskus on lepingu sõlminud Apollo kinoga, T1 Cinamoniga. Kui mitte arvestada Solarises asuvaid Artise ja Apollo kino, siis saavad neist üksteisele kõike lähedamal asuvad kinod.

Ka lastealade poolest on mõlemal keskusel üsnagi eeskujulikud mängukeskused ette näidata. Ühtlasi on mõlema gigandi restoranide nimekiri vägagi mitmekesine.

Suurima erinevusena saab välja tuua T1 transpordisõlme. Keskuse ees hakkab peatuma tramm, mis toob külalised südalinnast lennujaama ja vastupidi. Ühtlasi hakkavad keskuse ühes servas peatuma kaugliinibussid Peterburi, Riiga ja Tartusse. Teise serva kerkib aga Eestit kogu Euroopaga ühendav kiirraudtee peaterminal. «Et ühest kaubanduskeskusest saab sisuliselt kogu linna värav või et uus kõigi transpordiliikide sõlmpunkt kerkib otse pealinna südamesse, on Põhjamaade ja Euroopa mõistes ainulaadne, kinnitavad spetsialistid,» rääkis Kagge.