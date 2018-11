Galerii ja video: vaata, milline näeb seest välja homme uksed avav T1 Mall of Tallinn

Pro Kapital Grupi juhatuse liikme Allan Remmelkoore sõnul on T1 Mall of Tallinn on Eesti kaubandus- ja meelelahutuskeskus, mis soovib külastajale pakkuda emotsiooni.

«Me väärtustame inimeste aega ja pakume väsitavate kilomeetrite läbimise asemel loogilist tervikut. Me soovime, et külastaja tunneks end justkui linnaruumis, jalutades mööda linnatänavaid ja parke; puhata, nautida häid kohvikuid ja restorane, kohtuda sõpradega või lugeda kasvõi raamatut,» rääkis Allan Remmelkoor.

Keskuse kontseptsiooni detailset läbimõeldust ilmestab Remmelkoore sõnul kasvõi see, et esimest korda Eestis aga võib olla ka kogu maailmas, on kaubanduskeskusele loodud helitaust, mis imiteerib Maa kolme võnkesagedust. Heliteose autorite Sander Mölderi, Ülo Kriguli ja Ove Kuth Kadaku sõnul on heliteose eesmärk luua inimese jaoks võimalikult loomulik keskkond, mis ei ole müra ja mis ei väsita.

Homme avatakse keskuse kolm esimest korrust, neljandale korrusele, mis jääb külastajatele veel mõneks ajaks suletuks, on plaanitud erinevad ajaveetmisvõimalused. Näiteks restoraniala Taste of Tallinn, kus on kokku üle kümne unikaalse rahvusvahelise toiduvalikuga restorani. Ühtlasi tuleb neljandale korrusele ka meelelahutuskeskus Super Skypark ja teaduskeskus. Kino osas on käed löödud Cinamoniga.

Kõige tipuks kerkib järgmisel aastal T1 katusele 27 soojustatud gondliga ainulaadne vaateratas Euroopas, mille tipp ulatub merepinnast 120 meetri kõrgusele. See on atraktsioon, mille sarnaseid on maailmas vaid viis ja needki kõik Aasias.

T1 arvudes: