Kinnisvaraarenduse juht vastuseks T1-le: hästi arendatud keskus peab avamise hetkeks olema täielikult üürnikega täidetud

«Me tahame Porto Franco nimel selgelt eemalduda seisukohtadest, mis on ajakirjandusest läbi käinud T1 juhtide poolt, et üks tänapäevane keskus ei peagi olema avamisel täiesti valmis, vaid et meelega on osa magusaid pindu tühjaks jäetud, et pärast avamist tuleksid olulised brändid end ise pakkuma,» kirjutas Teder oma teates. «Meie hinnangul peab hästi arendatud keskus avamise hetkeks olema 100 protsenti üürnikega täidetud ning keskuse avamisel kõik kauplused avatud või olema vähemalt väga selge ja laiale avalikkusele kommunikeeritud arusaam, millised kauplused hiljem avavad ja millal.»