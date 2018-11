Uuring: eestlased võtavad Balti riikidest kõige aktiivsemalt autoliisinguid

«Eesti liisinguturgu üldiselt võib pidada kogu Euroopa mõistes väga kõrgelt arenenuks. Tooted ja nende erinevused on teada-tuntud ja kergelt kättesaadavad. Võrreldes meie Balti naabritega kasutab eestlane oluliselt rohkem auto soetamisel liisingufirmade abi ning võib öelda, et inimeste usaldus liisinguteenuste vastu on suur. Suurim potentsiaal aga peitub kindlasti Leedus,» kommenteeris uuringu tulemusi AS SEB Liisingu juhatuse liige Rein Karofeld.