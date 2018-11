Puust ja punaseks: mis saab Nordica pileti ostnud reisijatest?

Nordica on oma kodulehel välja toonud põhiküsimused, mis pileti ostnutel võivad tekkida:

Kuidas ma tean, kas muudatused lennuplaanis puudutavad ka mind? Kas ma saan seda ise kontrollida?

See sõltub pileti ostmise kanalist. Kui pilet on ostetud otse Nordica või LOT Polish Airlines kodulehe vahendusel, siis võtab nende klienditeenindus Teiega ise ühendust. Palume varuda veidi kannatlikkust, sest esmalt võetakse ühendust nende reisijatega kelle lendamise kuupäev on lähitulevikus.

Kui ostsite lennupiletite reisibüroo kaudu või mõnest muust interneti müügikohast, siis Teile pileti müünud büroo klienditeenindus võtab Teiega ise ühendust. Reserveeringute staatust saate tasuta kontrollida Nordica kodulehe vahendusel kasutades teenust: Halda mu lendu

Mis juhtub kui mulle pakutud asendusaeg ei sobi?

Enamik muudatusi lennuplaanis on väiksed kellaaegade nihutamised, kuid võib juhtuda, et mõningastel päevadel on toimunud suurem muudatus.

Kui eelnev on juhtunud, siis on oluline, et teaksite kelle poole pöörduda abi saamiseks:

Pilet ostetud läbi reisibüroo või välismaise Internetibüroo vahendusel

Kui pilet on ostetud reisibüroode vahendusel, siis võtab reisibüroo esindaja Teiega ühendust. Reisibüroo esinaja pakub Teile ka alternatiivlende sihtkohta jõudmiseks.

Kui pilet on ostetud mõne teise lennufirma kaudu kui Nordica või LOT Polish Airlines kodulehe vahendusel (näiteks Lufthansa, SAS jt), siis võtab selle lennufirma esindaja Teiega ühendust. Teile pakutakse tasuta lennualternatiive sihtkohta jõudmiseks.

Kui pilet on ostetud Nordica või LOT Polish Airlines kodulehe vahendusel, siis võtab nende klienditeeindus Teiega ühendust. Teile pakutakse tasuta lennualternatiive sihtkota jõudmiseks. Reserveeringute staatust saate tasuta kontrollida Nordica kodulehel kasutades teenust: Halda mu lendu.

Milline on protess alternatiivlendude pakkumise korral kui minu lend on tühistatud?

Teie lähte- ja sihtkohta lennupiletil ei muudeta ilma Teie poolse nõusolekuta – st väljumise lennujaam ja sihtkoha lennujaam jääb samaks nii nagu Teil oli algselt planeeritud

Kui Teil on ümberistumine, siis ümberistumise lennujaam ning marsruut võib muutuda, kuid Teie lõppsihtkoht ei muutu.

Alternatiivlennud on opereeritud Nordica ning Nordica partnerlennufirmade poolt.

Olukorras kus meil pole võimalik Teile alternatiivlendu pakkuda, on Teil õigus esialgselt ostetud lennupileti raha tagasi saada.

Minu lend on tühistatud, kuid keegi pole minuga veel ühendust võtnud!

Nordica, LOT Polish Airlines või Teie reisibüroo kontakteerub Teiega. See võib võtta veidi aega, mistõttu palutakse varuda kannatust. Esmalt võetakse ühendust nende reisijatega kelle lendamise kuupäev on lähitulevikus. Nordica kinnitab, et Teiega võetakse aegsati ühendust Nordica, LOT Polish Airlinesi või reisibüroo poolt, et leida sobivad lennualternatiivid ning lennuplaan.

Kas asenduslendude eest tuleb maksta?

Minul on ümberistumisega lennuplaan, kuid minu Nordica/LOT Polish Airlines lennusegment on tühistatud.

