Kui pikalt on poed avatud pühade ajal?

Maxima kaupluste töötajatel on 1. jaanuar vaba päev

Maxima kauplused on aasta esimesel päeval suletud ja kaupluste töötajatel on vaba päev. Kaupluste lahiolekuajad saavad märgatavalt lühemaks kogu jõuluperioodil.

«Meie jaoks on väga oluline, et kõik meie töötajad saaksid pühade ajal võimalikult palju aega oma peredega veeta. Nii on meil kaupluste lahtiolekuajad pühadeperioodil märgatavalt lühemad ning 1. jaanuar 2019 on kauplused suletud ja töötajatel vaba päev,» rääkis Maxima Eesti tegevjuhi kt Marko Põder.

«Kõik need head inimesed, kes jaekaubanduses ühes või teises kaupluses tööd teevad on lahkelt ära teeninud selle, et veeta aasta esimene päev pühale kohaselt – tunda rõõmu vabast päevast, mida endale ja lähedastele pühendada. Soovime Maximas selle traditsiooniga töötajate heaks jätkata,» lisas Põder.

Maxima jätkab 1. jaanuaril kaupluste suletuks jätmisega juba teist aastat. Ühtlasi on see kaupluste töötajate jaoks ainus kollektiivne puhkepäev aastas. Jõuluperioodil on Maxima kauplused 24. detsembril üle Eesti avatud kuni kella 19.00ni, 25ndal on kauplused avatud 10-20.00, 26. detsembril on Maxima avatud tavapärastel aegadel ja 31. detsembril on kauplused avatud 8-21.00.

