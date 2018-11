Remonttööd Tallinna ja Pääsküla vahel hakkavad selleks aastaks lõpusirgele jõudma

«Läänesuuna rongiliikluses on sel aastal olnud äärmiselt palju reisijatele ebamugavusi põhjustavaid muudatusi, mistõttu on mul väga hea meel, et saame edaspidi reisijatele mõnevõrra püsivamaid sõiduvõimalusi pakkuda,» sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. «Palju tänu kannatlikkuse eest kõigile Nõmme, Saue, Keila, Paldiski, Vasalemma ja teistele inimestele, kes meie rongidega sõidavad.»