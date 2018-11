Automüüja: eestlased eelistavad järjest enam keskkonnasõbralike mootoritega autosid

«Kuigi Eesti autopark on Euroopa vanimaid, olles õhuheitmetelt ka üks saastavamaid, on hübriidide ostjad seda olukorda muutmas,» ütles Nõmmik pressiteate vahendusel.

Nõmmiku sõnul on ka juhid, kes sõidavad vanema kui kümneaastase autoga ohtlikus olukorras: lisaks õhuheitmele, kulutab autojuht ka rohkem raha kütusele ning on kaitsetum liikluses, sest uued autod on üha parema turvavarustusega.

Kuigi isesõitvad autod veel masstootmises pole, on Nõmmiku sõnul need iga aastaga aina reaalsemaks muutumas.

«Isesõitvatest autodest pärit teadmistega on loodud ka sõiduauto rajal hoidmise süsteem ning järgmised aastad toovad aina enam selliseid funktsionaalsusi juurde. Eesmärk on väga lihtne – et juhile jääks võimalikult vähe rutiinseid tegevusi autosse ning et turvalisus oleks parim võimalikest,» lisas ta.