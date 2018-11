Probleemid Omnivas: 300-eurosed prillid ja 1000-eurone hambakape seisavad mitu nädalat

«Meie pakk on sorteerimiskeskuses üle kahe nädala, pakis on väärtusega üle 300 euro eritellimusel tehtud lapseprillid, laps ei saa käia lasteaias ja koolis, kuna silmad on +7 ja +6,» kirjutas Postimehele lugeja. «Tuttaval on eritellimusega hambakape (ca 1000 eurot) kolm nädalat kadunud ning arsti ametlik soovitus on kas kohe uus tellida, või tuleb tal paari nädala pärast uuesti breketid panna.»

Lugeja sõnul ei ole abi loota ka infoliinile helistades. «Lubatakse tagasi helistada, aga kõnet ei tule ka kahe päeva jooksul. Kui lõpuks saad kõnele infoliinil, siis teatatakse, et on probleeme ja pakutakse oodata,» märkis lugeja ja lisas, et infoliinist on sama vastus tulnud juba viimased kaks nädalat, kuid millal probleem laheneb, seda ei öelda.

Omniva meediasuhete juhi Mattias Kaivu sõnul töötab Omniva praegu tegelikult rohkem kui kunagi varem. «Praegusel kolimisperioodil käib saadetiste sorteerimine samaaegselt nii vanas logistikakeskuses Pallasti tänaval kui ka uues logistikakeskuses Rukki teel. Ühtlasi on samal ajal tasapisi ka jõulumahtude periood juba kätte jõudmas,» selgitab Kaiv.

Kaivu sõnul viiakse 5.–18. november lõplikult ellu logistikakeskuse kolimisega seotud ümberkorraldused ning juurutatakse lõplikult uued protsessid. «Ümberkorralduste mastaapsuse tõttu võib 5.–18.novembrini esineda tavapärases pakkide liikumise protsessis ja kiiruses kõrvalekaldeid,» hoiatas Kaiv ja lisas, et kuigi valdav osa saadetisi saab kenasti ja õigel ajal kohale viidud, siis paraku on siiski ka väike osa saadetisi, mille tarne on kolimisprotsessi käigus viibinud. «Kuna alles õpetame uut liini meie pakkidega tegelema, siis osa saadetisi, eeskätt neid, mis on erikujulised või eritingimustega, võivad hilineda ja selle nädala alguseks saame seni teel olnud pakkidega joonele.»