Lugeja küsib: mida peavad töötajad tähele panema ettevõtte ülevõtmisel uue tööandja poolt?

See tähendab, et ettevõtte ja töölepingute ülemineku olukorras peab seadusandja vaates asenduma üks tööandja teisega ning kõik muud tingimused jääma kehtima nii nagu seni kehtisid. Kuid siin tuleb arvestada töösuhte poolte tegelike vajaduste ja võimalustega, muuhulgas võimalusega alustada igal ajal läbirääkimisi töölepingu tingimuste muutmiseks või täpsustamiseks.

Läbirääkimiste protsessi alustamine sellises olukorras on täiesti normaalne ning sellesse peaksid kaasatud olema kõik osapooled, st senine tööandja, uus tööandja, iga üleminev töötaja ja ka need töötajad, kellega koos uues ettevõttes jätkatakse. Läbirääkimised on olulised, et kõik saaksid ühte moodi aru, mis toimub, mis eesmärgil ja millised võivad olla ühe või teise otsuse tagajärjed. Kindlasti on seejuures olulisel kohal töötajate võrdse kohtlemise tagamine.