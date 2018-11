Küttepuude hind saab igal kuul hagu alla, käes on rekordtase

Septembri lõpu seisuga oli mulluse III kvartaliga võrreldes hinnatõus juba 31,1 protsenti, ent oktoobris on see veelgi jätkunud, nii et kolmemeetrise segaümarpuidu hind on nüüdseks keskmiselt 31,99 eurot (septembri lõpus veel 31,71).