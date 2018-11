Kolmandik töötajatest lepiks ühel tingimusel väiksema palgaga

Viiendiku võrra väiksemaga oleksid valmis leppima 6 protsenti, 30 protsendilise palgalangusega samuti 6 protsenti vastanutest. Lisaks leidis kolmandik vastanutest, et nemadki on juhtimiskvaliteediga rahulolematud, kuid parema ülemuse saamiseks nad veel palgalangusega ei riskiks.

Kuni 39-aastaste töötajate seas on parema juhi nimel valmis palgalanguseks 33 protsenti uuringule vastanutest. 40-aastaste ja vanemate töötajate seas on see näitaja aga juba 42 protsenti. Eraldi võib välja tuua ka vanuserühma 56–72-aastased töötajad, kus hea ülemuse saamise eesmärgil on palgalanguseks valmis pea pooled töövõtjad.