Kuidas külmaga diiselmootorit tööle saada?

«Suvine diislikütus sobib kasutamiseks kuni 0 kraadini,» sõnas Neste Eesti hulgimüügijuht Urmas Kuuse ja lisas, et kui õhutemperatuur langeb nullist madalamale, tasub diiselautode omanikel minna üle külmakindlamate kütuste kasutamisele. «Rohkem on miinuskraadide eest kaitstud sõidukid, mida hoitakse garaažis, lageda taeva all seisvaid diiselautosid tuleks külmakindlama diislikütusega hakata tankima juba varem. Oluline on, et külma ilma kohalejõudmise ajaks oleks sobilik kütus paagis.»