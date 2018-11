«Tahtsime parimat, aga lükkasime inimesed üle piiri, kus müüakse alkoholi sisuliselt salaalkoholi hinnaga,» tõdes konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing. Nii suur alkoholi piirikaubanduse kasv ei tulnud talle üllatusena, sest seda võis ennustada Soome kogemuse pealt. «See ei löönud ju nagu välk sisse, me juba aastaid kirjutasime, et [aktsiisitõus] võib selleni viia, aga oldi mingis eitamisfaasis,» rääkis Josing. Ta meenutas, et sai isegi pahaseid pöördumisi. «Et kuidas ma julgen öelda, et inimesed hakkavad sõitma Lätti. Aga mina ju sotsioloogina näen, et sellest saab tavapärane käitumine ja seda ei tee ainult lumpen.» Läti alkoralli ei mõjuta enam mitte ainult Eesti poekette, vaid alkoholituru viimase ülevaate järgi on ka salaalkoholi müüjad sunnitud hindu alandama.