Lugeja küsib: kuhu paigaldada vingugaasiandur?

«Mul on küsimus vingugaasianduri (see, mis tuvastab puuahju kütmisel tekkida võivat gaasi) paigaldamise kohta? Liigub vastukäivat infot - soovitatakse paigaldada ca 1,5 meetri kõrgusele põrandast ja samas soovitatakse paigaldada magamistoas umbes pea kõrgusele (mis on aga kindlasti kõvasti madalamal kui 1,5 meetrit). Kuidas toimida?»