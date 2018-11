Neste otsib plastikprügile kasutusvõimalusi

Euroopa elanikud tekitavad igal aastal umbes veerand miljonit tonni plastijäätmeid ning vaid kolmandik sellest jõuab taaskasutusse. Maailma mastaabis on probleem eriti terav, sest 85 protsenti randades leiduvast prügist on plast. Plasti leidub isegi vees ja toidus ning mikroplasti mõju meie tervisele on teadmata.