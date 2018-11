Absurd: Eestis on väikelaen kaks korda kallim kui Rootsis

Portaal rahageenius kirjutab, et põhjuseks ei ole mitte Eesti kaks korda riskantsem turg, vaid lihtsalt väike konkurents. 2018. aasta esimeses kvartalis oli keskmine väikelaenu intress Eestis 13,19 protsenti. Samas euroalas on see viimase nelja aasta jooksul olnud 4,66 ja 5,17 protsendi vahel.