Nafta hind vabalanguses, aga Eesti tanklates tammub hind paigal

Nii Brenti nafta kui ka peamiselt USAs kaubeldav WTI hind kukkus pea seitse protsenti vastavalt 65,51 dollarini ja 55,78 dollarini barrel. «See on nagu pangajooks,» ütles Reutersile maaklerfirma Price Futures Group analüütik Phil Flynn. «See on jõudmas punkti, kus asi pole enam fundamentaalnäitajates, vaid hindade täielik kokkukukkumine,» lisas ta.

ERR kirjutas , et teisipäeval kütusemüüjad hoopis tõstsid hindu. Circle K Eesti juht Kai Realo rahustas, et nafta hinna langus kajastub peagi kindlasti ka mootorikütuste müügihinnas.

«Aga põhimõtteliselt, kui see nafta ikkagi jätkab langust, siis kandub see kohe üle ka lõpptoodetesse ehk bensiini ja diislisse ehk ta tuleb riburadapidi alla siis. Täna on bensiin siin 1,349, siis me nägime alles mõned nädalad tagasi neid peaaegu 1,4 lähedal. Eks ta tuleb ikka alla,» lohutas Realo ERRis.