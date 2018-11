Coop: aktsiisid tuleb viivitamatult ühtlustada lõunanaabritega

Kolmapäeval kirjutas Tartu Postimees, et Elva Tarbijate Ühistu sulgeb uue aasta alguses Annikoru, Hellenurme ja Nõuni kaupluse . Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido ütles BNS-ile, et esialgu kaubanduskett teiste poodide sulgemisplaane ei pea.

Miido sõnul pole ka mingi saladus, et piirikaubandus on avaldanud mõju inimeste ostuharjumustele ning seda mitte ainult Lõuna-Eestis, vaid ka mujal riigis. Ehkki piirikaubanduse mõju on kõige tugevam Lõuna-Eestis, ei ole tema arvates kõige olulisem piiri lähedus, vaid kaupluse suurus, kuna väikepoe puhul on klientide arv nii väike, et ka ühe inimese tegemata jäänud suurem ost võib kuu lõpuks kaupluse toimetulekut mõjutada.