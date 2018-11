Lugeja küsib: miks ei saa veini ja kange alkoholi pudeleid taarana tagastada?

Kui me räägime sellest, miks kange alkoholi pudelid (sh alkoholiga veini pudelid vms) pandipakenditeks ei kvalifitseeru, siis siin peitub põhjus pakendiseaduses. See ütleb, et pandi all ei ole kange alkoholi pudelid, milleks liigitatakse kõiki alkohoolseid jooke, mis on alkoholisisaldusega üle kuue protsendi. Alkoholiga vein on üldiselt suurema alkoholisisaldusega kui 6 protsenti, mistõttu see tootena pandisüsteemi ei kuulu, ent alkoholivaba veini pudelitel näete alati ka pandimärki ehk selle saab taaskasutamiseks tuua kauplustele kuuluvatesse taaratagastuspunktidesse.