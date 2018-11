Peipsiveere turistid on avastanud ivantšai

«Suvel käis meie juures üks turistide grupp, kellele rääkisin ka ivantšaist,» sõnas Alatskivi mõisa endises jääkeldris asuva Alatskivi Mõisamaitsete perenaine Külli Must LõunaLehele ja lisas, et turistigrupp soovis ivantšaid osta ning teekandik tõmmati hetkega tühjaks.

Ka Venemaal, kus on teel väga pikk ajalugu ning ivantšai on olnud Venemaa üks tähtsamaid ekspordiartikleid, on Ivani tee jõuliselt tagasi tulnud ja igapiiri taga toodetakse seda suisa tööstuslikult. Seda teed jõi nii tsaaripere kui ka lihtrahvas, seda kasutati ravitsemiseks, ning et ivantšai aitas toime tulla füüsiliste koormustega, siis jõid seda nii sõjamehed kui ka heina tegevad talupojad.