Fotograaf annab nõu, kuidas teha paremaid pilte vähese valguse korral

Kvaliteetsete fotode tegemist pärsib aga hämar aeg ja vähene valgus. Professionaalne fotograaf Jake Farra jagab nippe, kuidas ka pimedamates oludes teha suurepäraseid fotosid.

«Profi- ja telefonikaamera puhul võiks lisaks megapikslitele pöörata tähelepanu ka kaamera objektiivi tüübile ning lisafunktsioonidele, kuna need on sama olulised õnnestunud fotode tegemiseks,» soovitas rahvusvaheliselt tunnustatud fotograaf Jake Farra, lisades, et just hämaral ajal on väga kasulik n-ö öörežiim, mis annab tavakasutajale üsna hea algpunkti pimedas pildistamiseks.

«Lisaks öörežiimile pakuvad ka uuemad telefonid palju erinevaid kaamerarežiime nagu portreefoto, mis tekitab bokeh-efekti, kus taust on hägustatud. Põnevat võimalust pildistamiseks pakub nt Huawei Mate 20 Prol olev uuenduslik ülilainurkobjektiiv, mis annab fotodele lainurkobjektiivile iseloomuliku moonutusefekti, nagu teevad seda profikaamerad.»

Kui valgust on vähe

Pimedas fotode tegemine nõuab isegi kogenud fotograafidelt lisateadmisi, et sättida manuaalselt funktsioonid paika. «Uusimatel nutitelefonidel on erinevad kaamerarežiimid, mis aitavad konkreetses olukorras kõige parema pildi teha, kuid hämaras pildistades võiks alustada öörežiimi sätte valikust,» juhendas Farra, kes on oma fotograafikarjääri jooksul saanud koostööd teha Nike-i, Sportlandi ja erinevate artistide ning sportlastega.

Ta lisas, et kui kaamera funktsioonid võimaldavad, siis võiks manuaalselt säri võimalikult madalaks panna, et rohkem valgust jõuaks sensorini. Sellisel juhul peab aga meeles pidama, et hoida kaamerat võimalikult stabiilselt, kuna suurem värin võib pildi ära rikkuda.

Farra soovitas hoida madalana ka kaamera ISO, sest nii jääb vähem «müra» pildile. «Mida väiksem on ISO, sest vähem tundlikum on sensor ja selle võrra jõuab vähem valgust ka pildile. Kõiki neid parameetreid saab manuaalrežiimil pildistades valida. Tuleb vaid katsetada, kuidas erinevad sätted pilti mõjutavad,» selgitas Farra. Juhul kui nutitelefonil puudub võimalus manuaalselt sätteid valida, soovitab fotograaf võimalikult stabiilse aluse valida, sest nii vähendab see värinat, mis teeb pildi uduseks.

Nipid kvaliteetseteks piltideks

Pildistamisel tuleks vältida digitaalset zoom-i, kuna Farra hinnangul rikub see kvaliteeti ning selle asemel võiks pilti hiljem «lõigata» väiksemaks kas siis telefonis või arvutis. «Parem on kasutada kaugema objekti pildistamiseks optilist zoom-i, mis on justkui nutitelefonis olev miniteleobjektiiv,» ütles Farra. Teine abimees pimedal ajal on välk, mis on uuematel telefonidel sisse ehitatud ning toimib juba sama hästi nagu profikaameral. Fotograafi sõnul jätab uuemate telefonide välk enamasti loomuliku valguse ega riku fotot ära.

Hämaras pildistades võivad valgused olla erineva soojusastmega, seega võib juhtuda, et pildid jäävad kirjud. Seda mõjutab ka muu lisavalgus ja selle vastu aitab must-valge foto tegemine.

Vähem olulisem pole ka foto kompositsioon ning fotograaf soovitab siinkohal kasutada kolmandiku reeglit. Selleks peab foto jagama vertikaalselt ja horisontaalselt kolmeks ning nende joonte ristumiskohti nimetatakse lõikepunktideks. «Just nendesse punktidesse paigutage pildistamise objekt. Kui see nipp on selge, siis järgmise sammuna soovitaksin kõiki neid reegleid rikkuda põnevate nurkade loomiseks,» ütles rahvusvaheliselt tunnustatud fotograaf.

Piltide järeltöötlus

Kui pildid on tehtud õigeid funktsioone kasutades, on sama oluline neid ka töödelda professionaalse väljanägemise saavutamiseks. Fotograaf julgustab kasutama kas või telefoni sisseehitatud töötlusprogrammi, mis teeb pildid erksamaks. «Kui aga soovid piltidele lisada eripära ja sügavust, siis soovitaksin selleks VSCO äppi,» sõnas Farra.