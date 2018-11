Autojärelmaks24-st ostetud Audi lagunes juba järgmisel päeval

Komisjoni kodulehel avaldatud otsusest ilmneb, et klient ostis 14. juulil 2018 firmast DPK Invest OÜ 3699 euro eest sõiduauto Audi A6. Enne ostulepingu sõlmimist vaatas ostja sõiduki visuaalselt üle ning tegi müügiplatsil proovisõidu. Samas müüja ei öelnud, et autol on tõsiseid puudusi.

Ent juba järgmisel päeval, 15. juulil sai selgeks, et Audil on probleeme elektroonikaga. Rikke põhjuste väljaselgitamiseks viis klient sõiduki diagnostikakeskusesse, kus selgus, et mootoris on rike. Spetsialistide hinnangul oleks auto parandamiseks kulunud umbes 3000 eurot.

21. juulil saatis klient müüjale lepingu tühistamise avalduse. Ent müüja kirjale ei reageerinud ning seepeale viis ostja Audi müüja kontori juurde tagasi. Kuna seal ei õnnestunud dokumente ega sõiduki võtmeid müüjale üle anda, saatis klient need järgmisel päeval kulleriga.

Seejärel taganes ostja Mogo OÜ-ga sõlmitud tarbijakrediidilepingust ning tegi müüjale ettepaneku tagastada otse Mogo OÜ-le ostja nimel saadud 3699 eurot.

Müüja ei ole komisjonile oma seisukohti esitanud.

Tarbijavaidluste komisjon leidis, et ostja nõue kuulub rahuldamisele, kuna sõiduk ei vastanud lepingus sätestatud tingimustele. Kaupleja vastutab tulenevalt võlaõigusseadusest tarbijale müügi puhul asja lepingutingimustele mittevastavuse eest ning esimese kuue kuu jooksul ilmnenud mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal.