Selle aasta õpilasfirmade fookuses on keskkonnasäästlikus

JA Eesti on praeguseks väljastanud selle õppeaasta õpilasfirmadele juba üle 150 tegevusloa ning vähemalt sama palju õpilasfirmasid on tegevusloa taotlemist alustanud. «See tähendab, et õpilasfirmade tegemistesse on juba praegu kaasatud 727 õpilast ning võib arvata, et taas püstitame õpilasfirmade arvukusega uue rekordi,» rõõmustas JA Eesti direktor Kersti Loor.